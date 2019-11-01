炸藥貫破豐潭段3號隧道最後一道岩壁，光線從洞口射出，宣告豐潭段工程邁入新的里程。（王文吉攝）

國4豐潭段3號隧道貫通 最後一炸超震撼

國道4號豐原、潭子段全長約11公里，沿線闢建3座隧道，穿過豐原東側丘陵地，其中長達1585公尺的豐原3號隧道西行線歷經14.5個月施工開鑿，於1日上午爆破貫通，東行線也將在年底前打通，全線預計2022年底通車，未來國4從大山城銜接台74線屯區約可節省20分鐘路程。

工程人員穿過豐潭段3號隧道剛貫通的洞口，見證歷史性一刻。（王文吉攝）

交通部長林佳龍及立委江啟臣、洪慈庸等人香檳慶祝豐潭段3號隧道貫通。（王文吉攝）

立委江啟臣撿起貫通石留念。（王文吉攝）

交通部長林佳龍撿起一大顆貫通石留念。（王文吉攝）

豐原3號隧道長達1585公尺，沿線為卓蘭層地質，岩體強度弱、節理發達且富含泥層，今年4月間東行線開挖施工時曾發生抽坍，所幸未造成人員傷害及設備毀損。至於西行線開挖順利，並於1日舉行貫通典禮，現場播放「坑夫,柔韌而堅定」紀錄片，道出坑夫打通隧道的艱難辛苦，以及思念家人的心情，向無名英雄致敬。

上午10點3分施工團隊催響蜂鳴器，倒數「5、4、3、2、1」進行最後引爆，隧道岩壁頓時冒出火光，並伴隨轟然巨響及震波，隧道內揚起一陣煙塵，接著光線從壁面透出。交通部長林佳龍及立委江啟臣、洪慈庸等人走向貫通面，迎接從洞口進入隧道的工程人員，並舉起香檳慶祝歷史性一刻，宣告豐潭段工程邁入新的里程。

林佳龍受訪時表示，豐潭段工程為打造大台中環線最後拼圖，也是大山城地區進出台中很重要的路段，可以說是打造大台中環線最後一哩路。其中，2號隧道在日前打通，3號隧道東、西向年底打通，1號隧道預計明年動工，預計2022年底全線通車。

林佳龍說，豐潭段採取綠色工法，既安全又能加速推進，為全國第一個不排水隧道，對生態保育有大大助益，其次使用水霧消防系統，自動噴灑降溫可避免隧道事故，而在1號隧道附近發現文化遺址，主動進行挖掘搶救，打造人本交通，讓交通路網跟生態歷史、自然環境友更好的結合。

林佳龍進一步指出，他當台中市長時就推動大台中三環三連，國4豐潭段打通，串聯國1、國3、國4、國6，整個大環線就完成了，而國1線接台74線預計年底動工，未來大台中山海屯及市區都可以透過快速路網四通八達。

立委江啟臣在致詞時提到，國1台中段塞車問題，希望交通部考慮高架建設的可行性，媒體也詢問有和解方？林佳龍最後強調，外界關心國1、國3、國4、國6路幅拓寬，目前都正在規畫中，今天會前往國1后里、大雅段拓寬工程，未來會往南串連到彰化路段，加以改善。

(中時 )