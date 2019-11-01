「有機農業促進法」已於今年5月正式實施，因應該法案的通過，以農立校的中興大學為慶祝創校百週年，11月1日舉辦「有機農業推動中心」揭牌儀式，以及「農業嘉年華：百年成果展暨有機友善農特產品展售」園遊會活動，展現興大百年來在農業領域的傑出成果，並將帶領台灣農業邁向「有機新元年」。

「有機農業推動中心」今日由興大校長薛富盛、農糧署副署長蘇茂祥、台中市農業局副局長蔡勇勝、興大農資院長詹富智等人共同揭牌，正式為台灣有機農業邁向3.0立下里程碑；現場同時展示「有機農業促進方案」草案的成果海報、中華民國MOA協進會展示的光輪花藝，以及興大有機農夫市集的有機茶會。

「有機農業推動中心」執行長董時叡指出，此方案是興大今年受行政院農委會委託，負責制定台灣未來4年的有機農業政策，除了動員農資院各領域教授和專家，也做全校跨院的動員，在密集蒐集全台灣135位橫跨農林漁畜各領域的產官學專家建議後，才完成此一艱鉅任務。

董時叡進一步表示，200多頁的有機農業促進方案，分為綜合規劃、國際貿易與交流、生產制度、驗證制度、行銷推廣、技術資材與研發、教育訓練七個面向分別陳述，可說是台灣有機農業精英心血結晶的展示。未來期盼在此一促進方案架構下，以中興大學為示範點，一起為台灣有機農業的新世紀一起奮鬥。

興大農資學院長詹富智表示，近年來農業的有機友善農法與食品安全，受到社會高度重視，台灣在去年立法通過「有機農業促進法」，今年5月正式實施。因應該法案的通過，興大農資院除持續以永續發展農業為己任、積極輔導農民從事有機及友善環境耕作外，更期望為推動有機農業之發展，善盡學校的社會責任。

今日登場的興大農業嘉年華，以有機、友善環境之農業為主題，一百多個攤位，除展示農資院各系所單位的重要成果外，更邀請農資院輔導的農夫市集和農民團體，封街舉辦有機友善農特產品展售活動，分享農業生產技術研發及環境永續發展成果。

(工商 )