台師大退休教授施正屏傳出，去年8月遭陸方以國安為由關押。熟識施正屏人士透露，施正屏被判刑約3到4年。陸委會則表示，經洽刑事局瞭解，陸方並未通報相關人身自由限制。

《中央社》報導，國立台灣師範大學國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏，去年8月起在大陸失聯，據熟悉施正屏人士表示，約在今年4月間得知施正屏被大陸以違反國家安全罪名判刑約3到4年。但施正屏的母親長期住院，家屬不願消息曝光令老人家擔憂，故保持低調。

陸委員會對此以書面回應稱，經洽刑事局瞭解，陸方並未進行人身自由限制通報。倘確有限制，陸方應立即通報，同時也應基於人道考量，同意家屬前往中國大陸探視，並保障其在陸相關司法權益。

報導說，對於本案之處理，陸委會表示將持續與相關機關保持聯繫，關注當事人人身安全狀況；海峽交流基金會也透過書面說明表示，如家屬有任何需求，將會尊重並配合家屬意願，提供必要協助。

(中時電子報)