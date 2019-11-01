李姓男子不滿住處附近公園內的晨起民眾跳韻律操音樂和喧鬧聲過大，7月5日一早打電話到桃園市政府市長室，對市長室人員怒嗆：「如果政府不幫我處理公園噪音問題，我要殺光公園裡運動的人！」市府擔憂報警，桃園地檢署依恐嚇罪嫌聲請簡易判決處刑。

家住中壢的49歲李男，7月5日近9時撥打1999到桃園市政府便民服務處抱怨噪音擾民，電話輾轉接到市長室後，市長室人員又告知李男「應撥打1999」，李男不滿被轉來轉去，頓時情緒失控，出言恫嚇市長室人員。

李男怒嗆：「如果政府不幫我處理公園噪音的問題，我要殺光公園裡運動的人！」甚至不斷重複「我要殺人」、「所有人，看過的都殺！」、「我真的要殺了啦！」市長室人員憂心李男言行可能危害公眾安全，連忙錄音報警。

中壢警方循線逮捕到在家中的李男，他到案後坦承犯案，輔以話務員證詞和錄音檔，桃檢依恐嚇罪嫌將他聲請簡易判決。

(中時 )