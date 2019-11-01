面對老東家馬刺，「可愛」里歐納德1日開啟強攻模式，全場投32中15，不僅攻下本季新高38分，更有12籃板、4抄截，協助快艇103比97力拔馬刺，也中止馬刺開季3連勝，看來每次對上老東家，里歐納德就會打得特別來勁！

或許是面對昔日「恩師」馬刺教頭帕波維奇，里歐納德感覺一開賽卯足全力，打完前3節，就摘23分、10籃板，反觀馬刺則靠迪羅薩、懷特兩人火力支撐，進入末節之前，馬刺僅以75比80小幅落後地主快艇，勝負就留到末節決定。

沒想到里歐納德末節一開始就大發神威，帶起快艇一波11比3猛攻，其中他一個人包辦9分，早已超越個人本季得分最高30分大關，不過接下來換成迪羅薩表演，他也接連投進高難度進球，幫助馬刺持續追近，甚至追到只差4分。

不過哈瑞爾先在最後1分27秒單打放進兩分，里歐納德又在最後30.6秒吸引包夾，成功把球傳給哈瑞爾在籃下製造犯規，哈瑞爾這次穩穩兩罰俱中，擴大雙方差距到8分，幾乎提前宣告馬刺敗局，快艇最後一波攻勢也就不進攻了。

里歐納德不僅拿下本季新高得分，出手次數(32)、投進球數(15)與上場時間(34分鐘)皆創本季新高，完全展現他想要贏球的決心，哈瑞爾也替補貢獻24分，路威廉斯12分；馬刺以迪羅薩29分最高，懷特20分，艾卓吉卻失常只拿5分。

(中時電子報)