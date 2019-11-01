陳怡真劇中投入陳亞蘭懷抱。麗生百合提供

陳怡真與陳亞蘭劇中互相傾訴彼此情意。麗生百合提供

陳亞蘭如歌仔戲界「驚奇隊長」，她透露自己1天忙於台視《忠孝節義》後製與宣傳工作長達16小時，自製的歌仔戲舞台劇《黑家店2：追殺萬古流芳》2日起在西門紅樓劇場演出，近期她因天氣變化，不慎重感冒。

身邊的親友關心她身體，希望她不要那麼累，甚至想送她去醫院打點滴，又幽默虧自己是「亞蘭亞蘭虛累累」，甚至連續1週都在自己的粉專上與網友互動看電視，拚命「鐵娘子」模樣讓一旁的工作人員看了心疼。明2日她將舉辦生日會，分享她近日蠟燭兩頭燒的心情。

《忠孝節義》第二單元「孝感動天」收視再創新高，全體收視平均1.68，瞬間最高收視率2.03，家庭主婦收視達3.42，撼動八點檔收視率。陳亞蘭飾演的重華尋找到陳怡真飾演的娥皇，並將她擁入在懷裡，互相傾訴彼此情意，逼哭全台63萬人收視人口，陳亞蘭預告兩人將會更虐，這一抱又將是生死離別。

陳亞蘭劇中眼神狂撩陳怡真，當陳怡真投入陳亞蘭懷抱，網友直呼這是少女心噴發的橋段，甚至求她舉辦全台愛的抱抱見面會。陳亞蘭劇中剛開始不懂陳怡真對她的情意，網虧是「呆頭鵝」，但後來「眼交」勾動陳怡真外，更吸住觀眾眼球，封她是「遠古男神」。

(中時 )