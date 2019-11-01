蔡英文與蘇花改工程團隊在仁水隧道南口合影（王志偉攝）

蘇花改工程接近尾聲，總統蔡英文今天上午到仁水隧道口視察工程進度，公路總局長陳彥伯、蘇花改工程處長邵厚潔掛保證，強調目前進度已達92％，明年一月五日通車日不會改變，蔡英文說「那一天（通車），我一定會來的！」

蔡英文今由交通部次長黃玉霖、民進黨立委蕭美琴陪同，前往蘇花改最南端的仁水隧道視察，也是她2年來第3次來訪。

邵厚潔簡報指出，目前蘇花改隧道全線進度已達92.85％，預計66天後通車。陳彥伯致詞表示，蘇花改安全資訊會議、防災演練都已逐步進行，接下來將進行系統測試、履勘，按進度一步一步走，明年1月5日通車目標不放棄、不改變。

至於蘇花改完工後，有部分路段仍是交通瓶頸，民眾關心接續工程為何？黃玉霖明確說，蘇花改第二階段名稱定為「蘇花公路安全改善計畫」（蘇花安）先期作業已送到行政院審查，接著將進行環評。蘇花安將會立即啟動。

蔡英文致詞表示，蘇花公路安全已是東部民眾期盼已久，這幾天呼連大雨，昨晚花蓮也發生落石狀況，因此蘇花改必要提高安全。交通部、公路總局今天已明確說明將如期通車，相信明年春節前一定給東部民眾好消息，「那一天（通車）我一定會來」！

會後，蔡英文接受媒體聯訪，被問到國民黨總統參選人韓國瑜提學貸利息全補貼，她回應，學貸補助去年已經降低利率、延長寬限期，未來也會持續檢討，減輕年輕人負擔。

有關太陽花學運警方判賠，蔡英文表示，司法案件不便多作評論，警方同仁要上訴都尊重，警方在執法的過程中，執法的空間和需要的彈性，都持續在檢討，很多警員同仁的心聲和想法，會持續納入考量。

(中時 )