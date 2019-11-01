9月下旬台南鹽水等地區農民陸續種植玉米等雜糧作物，未料玉米剛長出沒多久，就又發現秋行軍蟲孳生啃食葉心。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

秋行軍蟲肆虐，蔡育輝籲中央加強農民防疫補助。(蔡育輝服務處提供)

9月下旬台南鹽水等地區農民陸續種植玉米等雜糧作物，未料玉米剛長出沒多久，就又發現秋行軍蟲孳生啃食葉心，農民叫苦連天。台南市市議員蔡育輝、張世賢等「五告讚」議會問政聯盟反應農民心聲，認為農委會防檢局補助遠不敷農民所需。市府農業局表示，1日已函文將地方的聲音反應給防檢局。

目前忙於台南立委第1選區選舉的市議員蔡育輝，在下鄉拜訪時聽到許多農民的抱怨，「五告讚」議會問政聯盟的張世賢、尤榮智、方一峰、李文俊等議員也都表示中央對秋行軍蟲防疫不力，蟲害仍無減輕。

蔡育輝表示，據他所知，至10月底台南市37行政區中，已有佳里、鹽水、將軍、學甲、七股、新營、麻豆、仁德、西港、東山、柳營、安南、善化、安定、下營、歸仁、永康、北門、後壁、新市、山上、南區、玉井、左鎮 六甲、關廟等26區4700多公頃農田淪陷。

目前防檢局只提供「剋安勃」防治藥物，但廠商「剋安勃」已完全沒有存貨，從10月31日起改提供「賜諾特」，另補助第1次噴藥工資1分地300元，遠不敷農民防疫所需。

蔡育輝指出，農民反映單只用一種藥物、只噴灑一次根本不足以撲滅秋行軍蟲，有的蟲害比較嚴重的作物必須噴灑4次甚至更多，並且有時還得混搭其他藥物才能生效，此外，還要雇工噴灑農藥，農民負擔沈重。

蔡育輝、張世賢等議員皆認為，防疫作業的槍彈應該要一次到位，才能發揮撲滅蟲害的功效，否則很容易讓蟲害再「死灰復燃」，要防治就更不容易了。

農業局農務科表示，地方的聲音都會反應給防檢局，1日已函文防檢局，除希望能提高噴藥工資補助之外，也建議能啟用生物防治發下「誘殺盒」供農民運用，以期早日讓秋行軍蟲絕跡。

影片連結https：／／youtu.be／cES2IC_2zPQ

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