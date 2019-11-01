為讓海洋政策法制化，並促進海洋科學、產業與生態發展，立法院今三讀通過《海洋基本法》，明訂政府應針對海洋污染防治提出對策，由源頭減污，強化污染防治能量；同時，應本於生態系統為基礎，優先保護自然海岸、景觀、重要海洋生物棲息地、特殊與瀕危物種，確保海洋生物多樣性。

引發關注的是，蔡政府為推動「非核家園」計畫，計畫在桃園觀音的大潭天然氣電廠附近地區，增設第三液化天然氣接收站，引發環團抨擊此舉將衝擊大潭藻礁生態圈。如今，《海洋基本法》完成立法工作後，是否將對大潭第三天然氣接收站擴建政策產生影響？

積極推動立法的民進黨立委賴瑞隆明白表示「不會」，既有的政策會持續進行，除非有發現更特殊的狀況違反《海洋基本法》的精神，以現在的狀況來看，並不會對已經在進行中的政策造成影響。

賴瑞榮表示，《海洋基本法》訂定後，「不是一刀切下去，所有進行中的工作都必須停下來」，更不是說所有海洋都要禁止捕撈與開發，而是當基本法確立後，會再依此訂定相關子法與規定，爾後的執法與政策則會進行修訂。他強調，所有的開發行為對於自然生態或多或少都會產生影響，所以終究在保育與開發中取得平衡點。

海洋委員會於2018年成立後，與之相應的專責法律《海洋基本法》草案經政院提出後，於今天在立法院完成三讀。

在海洋環境保護部分，該法明訂政府應整合、善用國內資源，訂定海洋污染防治對策，由源頭減污，強化污染防治能量，有效因應氣候變遷。同時，要加強海洋災害防護、推動海洋復育工作，以保護海洋環境。

同時，政府應本生態系統為基礎的方法，優先保護自然海岸、景觀、重要海洋生物棲息地、特殊與瀕危物種、脆弱敏感區域、水下文化資產等，保全海洋生物多樣性，並訂定保存、保育、保護政策與計畫，採取衝擊減輕措施、生態補償或其他開發替代方案。

在開發部分，該法明訂定，政府應積極推動、輔助海洋產業發展，並結合財稅與金融制度，提供海洋產業穩健發展政策，培植國內人才及產業鏈。

同時，也應寬列海洋事務預算，補助與表彰學術機構、海洋產業界、民間團體及個人等，中央政府並得設立海洋發展基金。且為促使社會各界深植海洋意識，選定6月8日「世界海洋日」同為國家海洋日。

(中時 )