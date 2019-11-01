近期網路流傳台灣民眾黨新北三重選區立委參選人李旻蔚與蔡英文總統合照，民進黨中央今發聲明，歡迎他黨立委參選人表態挺蔡總統連任，但不應使用未授權相關文宣品，誤導民眾蔡總統支持的對象，要求立即撤除相關文宣。對此，民眾黨發言人林珍羽表示，該照片是支持者提供，民眾黨並未限制參選人要支持哪位總統參選人，尊重參選人做法，反批民進黨聲明是否也有意圖使民眾黨參選人不當選嫌疑。

針對支持者提供李旻蔚與蔡英文合照看板一事，林珍羽表示，民眾黨未提出總統參選人，黨中央對於參選人支持總統參選人的對象採取開放態度，並不干預，李旻蔚支持蔡英文總統是沒問題，事前也有讓黨部知悉，據悉目前尚未懸掛看板。

對於民進黨質疑此合照恐涉嫌意圖使人不當選，要求民眾黨下架，林珍羽反問民進黨，請問犯什麼法，支持者表態力挺小英總統應該採開放態度，怎麼會攻擊參選人意圖使人不當選。

林珍羽強調，民眾黨是開放且柔性的政黨，每位參選人有選擇支持總統對象的空間，如同黨主席柯文哲表態支持民進黨北市南港內湖選區立委參選人高嘉瑜，多元民主是民眾黨的價值。

不過，民進黨該選區尋求連任的余天今受訪表示，自己也是別人傳給他才看到照片，只不過覺得很奇怪，對方直接PO柯文哲的有什麼不對，怎麼PO小英，他也搞不清楚。

(中時 )