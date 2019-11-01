拍戲遭大力擦拭褲檔 他崩潰喊「不要再拍了」。三立提供

感情戲。三立提供

拍戲遭大力擦拭褲檔 他崩潰喊「不要再拍了」。三立提供

BL劇《家教哥哥來我家》不改搞笑本色，最新1集中，弟弟余杰恩發燒重病，慘遭哥哥謝毅宏臭腳蓋臉、大力擦拭褲檔，種種引人遐想的照料方式，惹得網友大喊：「這才是我們熟悉的兄弟情深。」

拍攝用腳量弟弟體溫的片段時，謝毅宏事先到廁所用沐浴乳洗了兩次腳，卻仍被余杰恩嫌棄「怎麼還是有怪怪的味道」？嚇得他當場抬腳「不會吧？我沒腳臭啊」。第一次拍攝時，更是一不小心直接將腳底壓在弟弟的眼睛上，惹得杰恩笑喊「誰把燈關了，開燈啊」。

《家教哥哥來我家》每集有曖昧畫面，家教哥哥餵粥時，一不小心將熱騰騰的粥打翻到弟弟的褲子上，劇中余杰恩被燙到的表情十分曖昧，讓得不少粉絲直呼經典。現場拍攝時，被謝毅宏大力擦拭褲檔的杰恩，更是害羞頻笑場：「編劇寫得很爽吼，有沒有想過演員的感受！」經紀人打趣說：「衣服是製作人借的，撐破了自己賠錢！」惹得杰恩滿臉崩潰，頻問導演：「好了吧？可以了吧，不要再拍了！」Vidol新創網劇《家教哥哥來我家》於《女孩要幹嘛》YouTube頻道上線。

(中時 )