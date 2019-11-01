2020全國花燈競賽共分為五組，歡迎全國花燈高手共襄盛舉，發揮創意，挑戰自我。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020全國花燈競賽，歡迎全國各級學校及機關團體之師生、家長及民眾踴躍報名參加競賽。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會將自108年12月21日於文心森林公園、109年2月8日於后里花博園區(含森林園區、馬場園區)盛大登場。台中市政府教育局指出，2020全國花燈競賽辦法已公告於臺中市政府教育局網站及臺中市政府教育局臉書，自108年11月1日起開放報名，歡迎全國各級學校及機關團體之師生、家長及民眾踴躍報名參加競賽。

中市政府教育局長楊振昇表示，2020全國花燈競賽組別有五組，分別為：親子組（國小、幼兒園）、國中組、高中職組、大專社會組、機關團體組，歡迎全國花燈高手共襄盛舉，發揮創意，挑戰自我，展現最有創意的作品，優渥獎金等您來拿喔！

2020台灣燈會-全國花燈競賽重要期程如下：

(一) 報名作業：108年11月1日至108年12月22日止。採網路報名（網址：http：／／2020lantern.tc.edu.tw），逾期或以其他方式報名者，概不受理。

(二) 上傳作品圖檔：108年11月1日至109年1月12日止。

(三) 作品收件：109年1月30日9時至15時、109年1月31日9時至15時。

(四) 作品領回：109年2月24日9時至15時、109年2月25日9時至15時。

(中時 )