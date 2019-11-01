總統蔡英文近來民調屢屢勝出，在各家調查中支持度都力壓國民黨總統參選人韓國瑜，但在《台灣指標民調》公布的最新調查中顯示，蔡英文在「執政想法與具體政見的知悉狀況」中，竟有高達72.1%的人回答「不知道/都沒印象」。

調查結果顯示，有88.4%的民眾認為在決定總統支持對象時，「總統候選人有對未來執政想法與具體政見」是重要的；但對於蔡英文至今提出的具體政見，有72.1%的民眾表示「不知道或沒印象」，只有14.7%表示「知道，能說出幾項」，其餘10.4%「知道，但無法說出」，另有2.9%未明確回答。

相對起韓國瑜的政見，受訪者中有50.4%的民眾表示「都不知道／都沒印象」，35.2%表示「知道，能說出幾項」，12.3%「知道，但無法說出」，另有2.1%未明確回答。數據顯示，韓國瑜的政見能見度較高，而民眾不清楚蔡英文政見，蔡的支持度卻比韓高，實在耐人尋味。

(中時電子報)