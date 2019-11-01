評審團，國宴主廚水蛙師張和錦任裁判長。（學校提供／甘嘉雯桃園傳真）

評審團，國宴主廚水蛙師張和錦任裁判長。（學校提供／甘嘉雯桃園傳真）

由台灣菸酒公司與光啟高中共同合作辦理的「第一屆台酒陽光創意料理大賽」，總決賽1日在光啟高中隆重舉行，來自全國各地大專校院及高中職近百名學生組隊報名參加，經過初賽、複賽激烈的競爭下，最後由光啟高中、永平工商、育達高中、醒吾科大、萬能科大、德霖科大及屏東科大等七校8隊脫穎而出，1日在光啟高中舉行的最終決賽。

決賽要求各組必須在120分鐘內完成自創菜餚兩道，每道製作2人份，1份供展示另份供評審評分。考驗參賽學生的刀工、火工及創意料理能力，過程嚴謹專業，符合國際標準。

經過評審團國家金牌御廚 張和錦(水蛙師)、僑泰興行政主廚陳俊銘、糖伯虎營運總監蘇俊豪、遠東國際飯店主廚陳俊杉、儂來廚藝總監黃景龍及 福容飯店淡水漁人碼頭行政主廚鍾易庭等多位知名大師仔細審查後，由光啟高中奪得首屆台酒陽光料理大賽冠軍獎盃，萬能科大榮獲銀牌獎盃，銅牌則由永平工商榮獲。

光啟高中校長陳成業表示，感謝台酒公司熱心教育，提供學生觀摩切磋技藝的平台，學校在各科主任用心規畫及教師積極投入下，不管在乙、丙級國家證照考試或國內外各項競賽都有很好的成績。

而董事長黃東榮及董事會、家長會對本次活動全力支持及餐飲科師生努力，也期許光啟能造就更多優秀的人才，辦出符合社區人才需求的優質學校，對國家社會在經濟發展有所貢獻。

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(中時 )