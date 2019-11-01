收出養議題在過去，因為種種刻板印象，讓「身世告知」成了不能說的秘密，長期推動收出養的勵馨基金會推動「開放式收養」至今已有10年，以台北分事務所為例，目前已有約2成的收養家庭採開放式收養，但仍有不少出養家庭不願與出養童再聯繫。

開放式收養指的是對收養態度的開放，包含獲得收養與原生家庭資訊、收養與原生家庭之間的聯繫，及身世告知與尋親等。據統計，出養的主要原因包括經濟因素、家庭不支持、未婚懷孕等佔最多，勵馨基金會台北分事務所統計，出養家庭與收養家庭聯繫頻率的開放態度逐年進步，近年已有約2成，但估計仍有5成的收養家庭未做身世告知，1成的收養家庭不願再和機構聯繫、也有約2成的原生父母未再提出聯繫期待。

恩恩的生母在懷胎9月時因為經濟、家庭等原因，就決定要出養恩恩，她回憶，只親餵過一次奶就出養他，一直到2至3年的心情平復後，在收養父母的邀請下赴約，第一次與出養的小恩見面時，內心十分緊張，「不知道孩子會叫我阿姨或媽咪」，但當孩子叫自己媽咪時，內心的感動難以言喻，也感謝收養父母對小恩的教育。

勵馨收出養服務督導陳玉楨表示，因為傳統觀念認為身世告知後，孩子會選擇離去，因此許多民眾在收養後仍對身世告知抱持封閉的態度，但開放式收養可以不剝奪兒童尋根的權利、也解開親職與身世的糾葛、降低因教養問題而終止養養的比例，也讓孩子能擁有更多祝福。

勵馨基金會副執行長王怡雯說，開放式收養讓過去因為迷思而不願談論的身世告知或尋親等議題，變得不再秘密，讓孩子知道同時擁有兩個家庭的愛，不僅改變孩子的生命程程，孩子也影響著大人的生命。

勵馨基金會每年舉辦「身世告知交流分享會」，透過已進行身世告知的收養父母，或是被告知的被收養人，分享身世告知或被身世告知的經驗，鼓勵收養家庭勇於面對身世告佑的議題。

助養小腳丫專線：02-2362-6995。

(中時 )