韓國瑜中壢慈惠堂參香 14:202019/11/01 中時 楊宗灝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜1日下午赴中壢慈惠堂參香。(呂筱蟬攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜1日下午赴中壢慈惠堂參香，受到大批熱情民眾歡迎。韓國瑜致詞時說，到所有寺廟參拜，都希望國泰民安風調雨順，人一定要自立自強，所以風調雨順靠老天爺，國泰民安靠自己，從事政治活動，要警惕在心，肩膀上的責任是非常重大，要為人民打拼，這是一場神聖的選戰，2020年1月11日中壢鄉親要支持自己的子弟。 (中時 ) #中壢 #韓國瑜 #慈惠堂 #民安 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜請假 綠委開記者會：胡謅了兩周 12:332019/10/28 政治 韓民調低？醫師下鄉觀察真相是.. 15:322019/10/28 政治 藍營立委許毓仁：蔡英文民調到頂 但韓國瑜... 00:012019/10/29 政治 「白胖說」高招！名嘴：韓把蔡英文打回庶民 09:382019/10/30 政治 「黑韓教父」曝：韓表現出他「一定要當老大」的氣魄 11:172019/10/30 政治 補助交換生政見有感 未來事件交易所韓蔡差距拉近！ 13:312019/10/30 政治 李正皓：韓國瑜「白胖說」掌控聲量 牽著選戰節奏走 18:152019/10/30 政治 韓國瑜民調被嚴重低估？他分析後吐實情 09:492019/10/31 政治 韓國瑜甘泉寺參香：民進黨3年多來讓臺灣人過得好嗎？ 10:282019/11/01 政治 韓國瑜要追分趕秒 帶領台灣向前衝 11:282019/11/01 政治 政治熱門新聞 倒戈？挺韓立委緊貼蘇貞昌 網友看完反讚：太聰明 - 政治 蔡英文要連任 呂秀蓮嗆：五大弊案說清楚 - 政治 新黨總統候選人楊世光宣布：連署未能達標 全力挺韓 - 政治 看到這東西 連勝文怒轟吳敦義4字：會拖垮韓國瑜 - 政治 最新民調出爐！韓蔡差距變化 網喊：有點扯 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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