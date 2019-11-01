韓國瑜1日下午赴中壢慈惠堂參香，受到大批熱情民眾歡迎。韓國瑜致詞時說，到所有寺廟參拜，都希望國泰民安風調雨順，人一定要自立自強，所以風調雨順靠老天爺，國泰民安靠自己，從事政治活動，要警惕在心，肩膀上的責任是非常重大，要為人民打拼，這是一場神聖的選戰，2020年1月11日中壢鄉親要支持自己的子弟。

(中時 )