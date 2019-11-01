台灣師範大學今年推動課程改革，將雙主修、輔系門檻由「甄選制」改為「登記制」，只要修畢「第一門課」就能登記，鼓勵學生探索第二專長。

台師大教務長陳昭珍表示，單一科系知識已不足以應付未來社會需求，學生必須培養跨領域能力。因此台師大從101學年度起，就逐步降低必修學分，並檢討課程架構，下一個學年度起，各系雙主修會從60到75學分，降低到50學分以下，輔系、學分學程也都相應調整。

原本雙主修、輔系採「甄選制」，學生需先通過甄選才能開始修課，台師大10月30日召開教務會議，並進一步做成決議，要求各院系從必修課程或院共同課程中，挑選出一門核心課程，作為雙主系和輔系的「第一門課」。

陳昭珍指出，「第一門課」可作為通識學分，學生修畢後即可登記輔系、雙主修，並會納入學分計算。校方希望透過這樣「雙重採認」的設計，鼓勵學生探索自己的興趣，即便修完「第一門課」後發現興趣不足，仍可採計為通識學分。

不過，少數申請人數過多的熱門院系，除了「第一門課」外，還會有2到5門先修課的要求。另外屬於術科性質如體育系、音樂系、美術系等，仍會沿用甄選制。陳昭珍表示，輔系、雙主修採「登記制」後，修課人數可能增多，學校將研擬配套措施，包括安排大教室，增加教學助理，或是同一門課開2班，分散排課時間。

修課方面，台師大則強調，透過建立適當選課機制和線上課架系統等方式， 希望協助學生完成課程修習以順利畢業。選課機制上，強調已具雙主修、輔系修習資格學生，具有較優先選課分發順序；建立線上課程架構系統後，學生可隨時進入教務系統，依「歷年修課檢視表」查閱缺修情形，以利提早規劃選課。

陳昭珍表示，目前台師大學士班學生有興趣跨域修習雙主修、輔系、學分學程比例占約50％。與台灣大學、台灣科技大學合作成立台灣大學系統以來，每年三校跨校選課學生超過6000人次，106學年度開放跨校修習學分學程，今年更開放跨校修習輔系，這次透過雙主修輔系新制，除了可適用所有師大在校生，也將適用台大、台科大學生。

(旺報 )