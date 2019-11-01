參賽者在舞台上努力表現自己。

許多參賽者有舞台經驗，台風非常穩健。

入圍的莊敬高職學生上場，贏得最多掌聲，充分展現地主隊優勢。

「夢想新聲音」第十一屆海峽兩岸電視主持新人大賽，台灣區決賽1日在台北莊敬高職舉行，從三百多名參賽者當中脫穎而出的20名選手，使出渾身解數爭取前往大陸參加總決賽的機會。主評審許效舜勉勵參賽者，發現自己的優點，提升掌控舞台的能力，才會有機會獲得掌聲。

今年20名入選者來自全省各地，有在學大學生、高中生，也有中南部的電子花車主持人、旅行社導遊，還有人是連續3年報名終於入圍。入選的前3名優勝者，將在11月底前往福建，與大陸各省市篩選出的優勝者同場競技。去年的台灣金獎莊凱傑，就是在平潭的總決賽中打敗大陸卅餘名對手，奪得冠軍。

今年評審團由金鐘主持人許效舜領軍，人氣主播蔡尚樺、甜心主持詹子晴與新生代主持人黃豪平共同為參賽者評點技巧與舞台魅力。

參賽者個個有備而來，許多人已經有主持工作經驗，仍然希望藉由這個舞台，開拓大陸工作機會，進而打進大陸電視綜藝市場。

許效舜鼓勵年輕人，要有夢想也要有準備，上舞台會緊張是正常的，要記得在緊張之下展現自己充分的準備；蔡尚樺則注意到，台灣年輕人通常比大陸的青年活潑，這是我們的優勢，但一般比較不會掌握舞台氣氛，希望參賽者注意到這一點。

(中時 )