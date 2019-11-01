關西鎮118線羅馬公路近10公里路段改善峻工，每100公尺標示腳踏車標線。（羅浚濱攝）

新竹縣政府爭取前瞻計畫，改善關西鎮118線羅馬公路近10公里路段，全面刨除加封鋪設，整修路側護欄，並且每100公尺標示腳踏車標線，1日在竣工典禮，縣長楊文科、關西鎮長劉德樑、議員羅仕琦等民代等人祭拜天神，感謝工程順利完工。

這條縣往東通到桃園市復興區，沿途充滿休閒的農園景色，有統一健康世界馬武督渡假中心、馬武督探索森林、馬武督瀑布及馬武督部落等景 點，是鐵馬族最喜愛的路段之一。

楊文科表示，縣道118線31K至40K＋663這段道路，原本路面不平整，瀝青鋪面老舊，對當地 民眾和遊客通行有安全顧慮，縣府向中央爭取前瞻計畫經費，運用4360萬元進行道路改善工程，歷時4個月竣工。

「這項工程將能達到3個效益！」楊文科認為峻工後改善道路鋪面，提升道路服務品質與安全性，其次整修護欄及標線，提升道路服務水準及景觀美化，更重要的是將能帶動地方觀光資源開發，促進地方產業發展。

(中時 )