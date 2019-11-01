雲林縣虎尾福民老街上的百年老茶莊太原茶莊主人王元河為了食安，主動檢驗茶葉的農藥殘留，合格才敢賣。(許素惠攝)

雲林縣虎尾福民老街上的百年老茶莊太原茶莊(左)獲經濟部樂活名攤最高榮譽5顆星認證，米娜衣櫥(右)獲顆星肯定。(許素惠攝)

雲林縣虎尾福民老街上的明星百貨獲經濟部樂活名攤4顆星認證。(許素惠攝)

雲林縣虎尾鎮太原茶莊，傳承3代近百年，歷史悠久卻諳求新求變，除了秉持家祖古訓不混充、不哄抬，成分產地與價格清楚標示，並主動檢驗農藥殘留，讓茶葉成為時尚飲品，獲經濟部樂活名攤最高榮譽5顆星認證，除了6都外，是全國縣市唯一獲此殊榮的店。

樂活名攤認證是經濟部為國內傳統市場精心策畫整體行銷的機制，主要目的是在產生名攤示範效益，利用名攤知名度吸引市場人潮，另一方面也是為了促進攤商重視形象，共同提昇傳統市場品質水準。

虎尾鎮長丁學忠表示，樂活名攤認證機制越來越受重視，全國各地數以萬計的攤商為了爭取榮譽而全力以赴，其中不乏處於都會區建築新穎的市場攤商，起跑點贏過偏鄉許多，即便強敵環伺，位於虎尾鎮老舊的第一公有零售市場的太原茶莊，仍勇奪最高榮譽的5顆星認證，是6都以外唯一獲得此榮耀的縣市鄉鎮，非常難能可貴。

虎尾福民老街上的太原茶莊已有92年歷史，第1代茶人王水諒挑過千山萬水，第2代王元河也承繼了半世紀，如今已傳至第3代，但銀髮內卻有新思維，秉著父親誠信家訓，不混充、不哄抬，成分產地與價格清楚標示，並主動檢驗農藥殘留，賣的都是台灣茶，從梨山、大禹嶺到阿里山，擁有自有的包裝及品牌，也入選雲林十大伴手禮，正港MIT。

王元河說，許多人易迷信高價、香濃茶葉，其實都是商人刻意哄抬，再好的茶都有一定成本，不可能天價；真正自然的茶葉，散發著清香，喝下徐徐回甘，不可能有濃烈香氣、立即回甘。

除了太原茶莊外，福民路上的娜米衣櫥也獲得4顆星認證崇高殊榮，中正路入口的明星百貨榮獲3顆星認證的肯定。

(中時 )