原民照護員向玉英表示，自己服務１５年，明年薪水將調升至3萬3千元，對生活很有感。（王昱凱攝）

總統蔡英文今上午與原民會主委夷將・拔路兒前往花蓮新城鄉巴扶以善文建站訪視。夷將提到，明年長照基金將挹注10億元，並增設66處文健站，調升原先2萬7千元薪資，目前8成原鄉部落長者都受照顧。蔡英文表示，在健康之餘，政府將推動「原鄉產業發展」吸引青年回流，待在家陪長輩。

夷將表示，行政院2016年起將原民照護納入長照2.0中，隔年總統要求將文健站原先不穩定財源的公益彩券回饋金，全數改為長照基金補助，自3年前的9千萬預算倍數成長，今年共編列近7.4億元，改善原民部落健康照護工作。

夷將提到，除基金外，原民照護員薪資自明年起將比照衛福部照護員3萬3薪水，並補足年初政策拍板至今10月共6萬元差額薪資，目前共有314個站點，花蓮就佔65處，明年1月將達380站，照護全台13000位長輩。

巴扶以善文建站照護員向玉英表示，自己二度就業，照護員薪資自2015年1萬5千元將提升至3萬多，優渥薪資讓她可以留在家鄉陪長輩，同時吸引青年返鄉，照護員數目明年將破千人，對部落長輩健康至關重要。

蔡英文表示，原民長者健康已在長照政策中收穫效果，但長輩心聲多希望子女在身邊陪伴，政府下一步要做的便是活化原鄉產業，能使更多青年返鄉就業，老人享天倫之樂，心情好健康自然更好。

(中時 )