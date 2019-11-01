東元醫院呼吸胸腔科主任謝宗鑫，呼籲美食外送員在外送服務時一定要戴口罩。（羅浚濱攝）

東元綜合醫院謝宗鑫主任訪談影片。(羅浚濱攝)

新竹51歲陳姓男子，在空汙環境騎機車外送便當達長達8年，去年轉職加入美食外送員，幾個月前突然咳嗽不止，以為是普通感冒，吃藥未見好轉，每次咳嗽都頭痛欲裂，嚴重到竹北市東元綜合醫院急診，檢查赫然發現是肺腺癌第4期，癌細胞已擴散至大腦與肝臟。

東元醫院呼吸胸腔科主任謝宗鑫指出，台灣空汙越來越嚴重，環保署空氣品質監測達紅色警示越發頻繁，PM2.5懸浮微粒易附著戴奧辛等有毒物質，長期吸入會引發肺癌、心血管等重症疾病，首當其衝的就是在戶外工作的勞工。

謝宗鑫說，像美食外送員在外送服務時，如果沒有佩戴口罩，猶如將肺部暴露在空汙風險中，因此不論是長期須在戶外工作的勞工或是 一般民眾，都可參考環保署空氣品質監測網所公布的PM2.5監測數據。

同時，依照空氣品質狀況選擇適用等級的口罩，當PM2.5濃度高時，建議佩戴N95口罩來達到良好的防護效果。

謝宗鑫指出，肺癌早期並無明顯症狀，等到出現不適時，常已發展為中晚期甚至是末期，目前透過低劑量電腦斷層檢查（LDCTS），可偵測小於0.3公分的肺部病灶，揪出早期肺癌。

除了高危險群應定期檢查之外，一旦生活中出現任何不適情況，包括長期持續性咳嗽、胸悶、胸痛、呼吸發喘、聲音嘶啞、吞嚥困難、頸部淋巴結腫大、極度疲倦、體重下降、食慾不振等都應即刻就醫。

有肺癌家族史、抽菸、油煙威脅等危險族群，建議每年定期接受檢查，非高危險族群成人，可考慮每2年做1次LDCT 檢查，若家族有肺癌病史者建議每年安排1次LDCT檢查。

(中時 )