泰雅北勢群5校聯合運動會，1日於士林國小操場舉辦。（原民中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰雅北勢群5校聯合運動會1日登場，台中、苗栗5所小學陸續進場。（原民中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

北勢群泰雅族在行政區畫分下，分為苗栗縣及台中市，為連繫北勢群泰雅族人感情，今日在士林國小操場，邀集苗縣士林、象鼻、梅園，中市自由、博屋瑪等5校國小學生，舉辦聯合運動會，增進運動風氣，促進情感交流，達到強健體魄目的。

日治時期，參加聯運的5所國小，所在地原住民部落，被統稱為「北勢八社」，現今位置約在苗栗縣與台中市交界的中心點，大安溪中上游沿岸一帶，居住在該區域的泰雅族人因此被稱為「北勢群泰雅族」，擁有獨特的泰雅文化。

苗栗縣政府原住民族事務中心指出，每年的大安溪5校聯合運動會，部落族人都會盡可能放下手邊工作，共襄盛舉，串聯北勢群泰雅族人，聯絡彼此感情，希望大家不會因行政區畫分而分離，並提醒族人，彼此同屬於大安溪北勢群泰雅族。

5校聯運具有歷史傳統淵源，苗栗縣政府連年挹注經費，並向雪霸國家公園管理處爭取經費合辦，賽事包含趣味競賽、田徑賽、傳統競技、拔河、射箭及負重接力，項目十分多元，原民中心表示，藉由相互交流切磋，可增進族群團結，提倡正當休閒娛樂，兼顧身體健康。

(中時 )