台中秋冬溫泉合作業者包含麒麟峰溫泉會館等業者，參加秋冬溫泉優惠活動。（陳世宗攝）

交通部觀光局為活絡國民旅遊市場，整合全台16家溫泉協會推出「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠活動」，凡本國自由行旅客入住參加擴大國旅秋冬遊補助方案二住宿優惠活動，且申請折抵1000元者，自11月1日起至12月31日止，憑上述方案二旅宿業所開立之住宿憑證（發票或收據等），即可於109年1月23日前到特約的溫泉店家享受大眾池免費泡湯；無大眾池者，則最高可以折抵200元優惠使用溫泉湯屋1次。

交通部觀光局參山處長柯建興說，轄內台中谷關地區溫泉資源豐富，本次台中秋冬溫泉合作業者包含神木谷假期大飯店、谷關溫泉飯店、統一谷關溫泉養生會館、東關溫泉大旅社、谷野民宿、麒麟峰溫泉會館、台中日光溫泉度假酒店、清新溫泉飯店等8家業者參加秋冬溫泉優惠活動。

台中市溫泉觀光協會也響應這次活動特別提出加碼方案，理事長羅進洲表示，遊客入住符合秋冬旅遊補助資格飯店，持住宿憑證(正面需有旅宿業店章)，到臺中谷關溫泉的神木谷假期大飯店、谷野民宿、烏日溫泉的清新溫泉飯店，以及大坑溫泉的臺中日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館等處。

除享有溫泉補助及兌換臺中溫泉漫畫手冊外，更加碼泡好湯送好禮，贈送臺中優良老店的『大呷麵本家』，或堅持使用健康、安全高品質原料為基底的『我的果物日記』伴手禮，每家飯店有限量800份，數量有限，送完為止！歡迎大家一起來臺中泡湯拿好禮。

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