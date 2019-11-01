北韓官方中央通信社（KCNA）1日（周五）表示，該國在周四已成功測試超大型多管火箭發射裝置，然而北韓的試射動作立即引來日本與韓國的抗議。

KCNA指出，這是繼8月與9月由北韓領導人金正恩坐鎮監督「超大型多管火箭發射裝置」的測試後，又再一次進行試射。平壤當局藉此向外界展現自家武器實力，同時北韓與美國的談判仍然膠著。

KCNA報導提及金正恩對此次試射感到滿意，同時恭賀研發該武器的科學家，這也暗示金正恩在周四下午的測試時並未在場。

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