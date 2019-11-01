北韓公布成功測試火箭發射裝置 15:442019/11/01 工商 陳怡均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北韓官方中央通信社（KCNA）1日（周五）表示，該國在周四已成功測試超大型多管火箭發射裝置，然而北韓的試射動作立即引來日本與韓國的抗議。 KCNA指出，這是繼8月與9月由北韓領導人金正恩坐鎮監督「超大型多管火箭發射裝置」的測試後，又再一次進行試射。平壤當局藉此向外界展現自家武器實力，同時北韓與美國的談判仍然膠著。 KCNA報導提及金正恩對此次試射感到滿意，同時恭賀研發該武器的科學家，這也暗示金正恩在周四下午的測試時並未在場。 (工商 ) #北韓 #測試 #金正恩 #裝置 #火箭發射 也許您會感興趣 推薦閱讀 美光發表業界首創矽層級安全即服務平台Authenta KMS 10:082019/10/28 國際 北韓官員發出交火言論 年底前恐再射飛彈 14:352019/10/28 國際 新突破！禽畜糞快速加工業者就地製有機肥 14:172019/10/28 生活 明新科大將成「積體電路封裝測試能力鑑定」推動中心 14:192019/10/28 生活 太陽光電土地租約 企業搶標 04:102019/10/30 財經要聞 工研院光電測試實驗室獲DALI認證 11:322019/10/30 科技 《半導體》遠傳、聯發科結盟，打造5G晶片測試環境 12:502019/10/30 財經 工研院光電測試實驗室獲DALI認證 助攻智慧照明產業 13:122019/10/30 科技 文在寅母親逝世 金正恩特發唁電表哀悼 15:122019/10/31 國際 北韓官媒：測試超大型多管火箭發射系統成功 09:482019/11/01 國際 國際熱門新聞 口誤？稱讚女學生漂亮留學生好幸福 他遭開除了 - 時事 「不想被美國管」這些國家想去美元化 - 國際 這款Costco神祕特製蛋糕 只有25年員工才有 - 國際 才逃出！英勇黑馬立刻衝火場救同伴 - 國際 參院軍委主席提簡版國防授權法 涉台部分全刪了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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