內湖隨機殺人「小燈泡」事件，凸顯了社區精神病患未獲得妥善照護的陳年問題。全台20萬名精神病患中，約有14萬人生活在社區中，卻未能接受照護。中華民國精神衛生護理學會呼籲政府，將精神照護納入居家護理所執業範圍，由護理人員定期訪視、諮商，避免因病情不穩造成憾事發生。

衛福部2017年精神科醫療資源現況顯示，全國立案精神科醫療院所共有482家，其中提供精神科居家治療僅108家，且過半都集中在六都，資源分布極不均，新竹市僅有2家、南投縣及台東縣僅各一家。而全台618家居家護理所提供的服務，均以管路護理為主，14萬名社區中的輕度、中度精神病患成了精神醫療照護的死角。

中華民國精神衛生護理學會理事長、台北醫學大學護理學院院長周桂如表示，精神病患是社會弱勢，若沒人觀察到症狀的改變，即可能因病情不穩衍生出社會問題。精神疾病由重至輕可分為5級，若將精神照護納入居護所執業範圍，護理師即可依級別提供不同的服務，例如1級患者每2周至1個月訪視1次、2級患者每3個月訪視1次、3級患者每6個月訪視1次、4級患者1年訪視1次、5級患者則在督導會議後決定訪視間隔。

周桂如表示，全台目前約有17萬名護理人員，其中6000人具有精神照護相關背景，可藉由他們的介入，評估患者的精神狀態，視狀況給予諮商、訪視、危機處理等，最重要的是確保患者按時服藥，讓病情得以控制。

針對學會的建議，衛福部心口司司長諶立中表示，即便是資深的精神科醫師、護理師，家訪的過程中，有時仍避免不了被攻擊。目前對於精神居護所護理師的角色仍待認定，若需納入居護所服務範疇，可先推動試辦計畫，藉由資深專家的評估，擬定注意事項、完成手冊，再考慮將精神居家照護擴大至全國。

(中時 )