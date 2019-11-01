52歲李興文過去以《報告班長》電影走紅，被封為「班長專業戶」的他，1993年和太太陳姝卉結婚，生下兩個兒子李堉睿、李畊宏。李興文過去表示私下家庭生活也相當像軍教片，對兒子作息管教嚴厲，又要求品學兼優，但後來引李堉睿反彈，李興文才改變作法，去年李堉睿因捲大麻風波惹議，李興文受訪透露有唸過兒子，但對方回他：「台灣人太沒幽默感了」。

李興文昔日曾透露，自己是「在外是班長，在家是連長」，對兩個小孩十分嚴格，不僅訂下起床、運動時間，也會緊盯小孩功課，希望孩子成為文武雙全的全才，然隨著小孩長大，李興文的管教方式也從鐵的紀律變成愛的教育。

李興文表示，因有次李堉睿進入叛逆期翹家，自己跟學校老師聊天後才決心轉換心態，也自責是自己太壓迫，才導致孩子壓力過大。去年李堉睿秀出整瓶大麻，引起軒然大波，事後他澄清都是假的，李興文也幫兒子緩頰，指李堉睿只是調皮，他私下已勸過兒子，但李堉睿回應台灣人太嚴肅、少有幽默感，令李興文也莫可奈何。

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(中時電子報)