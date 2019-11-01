韓國於拋初學貸免息的政策後，蔡英文政府立刻全面發動清場，先有行政院長蘇貞昌說這是政客不負責任的政見，不過也有綠委跳出來這是本來就在推動的政策。

最後還有牽拖有貸款套利的嫌疑，不過經過精算每月能套利的也不過區區台幣265元，到底執政當局是在怕甚麼?

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(中時電子報)