大政治大爆卦-無色覺醒》韓推學貸免息 綠營陣腳大亂就扣帽？ 14:132019/11/01 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國於拋初學貸免息的政策後，蔡英文政府立刻全面發動清場，先有行政院長蘇貞昌說這是政客不負責任的政見，不過也有綠委跳出來這是本來就在推動的政策。 最後還有牽拖有貸款套利的嫌疑，不過經過精算每月能套利的也不過區區台幣265元，到底執政當局是在怕甚麼? 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》韓與青年座談 綠側翼場外抗議 監督在野黨啥邏輯？ 14:112019/10/28 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》韓國瑜批綠白白胖胖 諷綠分贓吃相難看 14:122019/10/29 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》賭盤讓票不符民調 綠又推給阿共仔陰謀？ 14:102019/10/30 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》沒市長沒預算 綠議員作秀乾領薪？ 14:092019/10/31 政治 學貸免息 教育部：有套利的後遺症 19:292019/10/31 生活 再搶青年選票！韓國瑜：學貸利息由政府補貼 22:152019/10/31 政治 投資年輕人 韓拋學貸利息政府付 04:102019/11/01 政治要聞 呼應韓國瑜 國民黨立院黨團籲學貸免息 11:102019/11/01 政治 批蔡政府圖利大企業 藍委：拿大撒幣1％就可因應學貸免息 12:262019/11/01 政治 學貸免繳利息被看衰 韓：學生情何以堪？ 13:152019/11/01 政治 政治熱門新聞 倒戈？挺韓立委緊貼蘇貞昌 網友看完反讚：太聰明 - 政治 新黨總統候選人楊世光宣布：連署未能達標 全力挺韓 - 政治 最新民調出爐！韓蔡差距變化 網喊：有點扯 - 政治 蔡英文要連任 呂秀蓮嗆：五大弊案說清楚 - 政治 不忍了！台南深綠里長 「正式聲明」突襲退黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。