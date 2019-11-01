網友PO出換變頻冷氣前的電費帳單，一期高達九千多元。（圖／摘自mobile01）

經查台電官網電費帳單，原PO換變頻冷氣後，電費跟前期差了八千多元。（圖／摘自mobile01）

許多人為了省電費，汰換家中老舊電器，到底換變頻冷氣有沒有比較省？有網友將自己換變頻冷氣前後的電費PO上網，帳單曝光後，讓眾人驚呆，連原PO自己都怒了，大喊：「後悔那麼晚才裝！」

原PO在網路論壇《mobile01》發文「用了才知道變頻冷氣真的好省…」，在外租房子的他指出，屋主原本裝的是舊式的窗型冷氣，夏天即便他只有睡覺時開冷氣，一期電費竟然可以高達9千多塊，今年8月換了分離式變頻冷氣後，一看帳單直接降到1千多。

連安裝冷氣的師傅都放話：「吹24小時也不會比你原本電費高」，果然前後期帳單竟然足足差了8000多元，讓他超後悔那麼晚才裝，大嘆之前花的電費，已經不知道可以換幾台冷氣了。帳單曝光後，網友也驚呆，紛紛回應「變頻真的省，裝了十年早就省一兩台冷氣機的費用了」、「冰箱也換變頻的吧」。

還有內行網友點出為什麼電費會差這麼多的3個關鍵，分析「新機的省電性一定優於舊機，分離式的省電性一定優於窗型機，變頻機的省電性一定優於定頻機」。

(中時電子報)