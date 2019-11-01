韓國瑜參加桃園市醫療長照界挺韓暨KMT立委後援會，致詞時說，5年多之後台灣正式進入超高齡老年化，65歲以上將占四分之一，更擔憂的是老年化社會及少子化來臨，人類歷史發展從沒有這樣過，長照問題到了不能忽視的地步，回家照顧長輩的1年估計有5萬人，必須離開職場，這些都是國家重要生力軍，這顯得長照已不能忽視，光靠菸稅財源不穩定。

韓國瑜說，全民健保有多年經驗，未來1個月90塊便當錢，政府出便當老闆加滷蛋，大約120元，就能三合一照顧長照，1年會有8百億收入，可以打底，穩定財源收入，花費不多又有支付體系，此外如職場工作外送員遭遇事故，也可以立刻享受長照體系，不會到6、70歲才能領，任何職場意外都能接受長照。

他說，住宿型的長照要加重加多，缺6萬張床非常嚴重，長照問題迫在眉睫，一定要趕快提出政策方法及預算，展望未來，政府願意投入後，一定會衍生相關產業，除了照顧本國的產業，也有信心發展產業鏈，外國也可以納入長照，額外付費，例如美國鳳凰城可以發展到如此進步，當地安養院讓人嘆為觀止，如果我們長照做好，產業鍊條會出來，高雄很多廠商我都嚇一跳，可以根據需求導入市場研發產品，不是光花錢，本身可以創造多商業機會。未來希望在中央衝刺長照產業，讓更多人得到照顧。

(中時 )