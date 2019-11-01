斜頸復健融入生活，注意姿勢的調整和照顧等，可讓治療效果最佳化。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣1名2個月大的寶寶，被媽媽發現他的頸部習慣歪向左側，就醫診斷發現罹患「先天肌肉性斜頸」，經過9個月的治療後，終於恢復正常，復健科醫師指出，斜頸若未治療，嚴重恐造成脊椎側彎等併發症，提早進行保守治療，注意姿勢調整和照顧，不動手術也能恢復正常。

「醫師，我的小孩好像脖子歪歪的？」、「小孩剛出生時不會，怎麼現在臉看起來有點大小臉？」大千醫院復健科醫師陳克銘說明，先天肌肉性斜頸又名「歪脖子」，當胎位異常、生產時拉傷胸鎖乳突肌、先天性頸椎異常、頸椎脫位、痙攣型斜頸、頸部腫塊或感染等，均可能發生小兒斜頸。

先、後天的斜頸患者會有1側的胸鎖乳突肌特別緊縮，讓臉轉向患側對側，合併頭頸側彎，嚴重可在胸鎖乳突肌上，摸到硬塊或纖維化組織，陳克銘說，運用超音波影像儀可量測腫塊大小，判斷是否進行手術治療，頸部X光則可鑑別頸椎異常、脫位所造成的斜頸。

醫師指出，斜頸若未及早適當治療，可能造成患側臉部變小、頭蓋骨不對稱、患側胸鎖乳突肌及頸部筋膜攣縮變形，嚴重造成下頸部及上背部脊椎側彎，透過保守治療，被動伸張運動、超音波熱療、強化對側肌力等，大部分患者可恢復正常，但有嚴重斜頸或臉部畸形狀況時，則考慮手術治療。

(中時 )