現年22歲的陳宇茹，今年四月在韓國次級巡迴賽元奪冠夢，今天在台灣裙襬搖搖LPGA第二回合賽事神勇的抓下7隻小鳥，最終以低於標準6桿的66桿成績作收，創下個人在裙襬搖搖單日最佳紀錄。

即將在11月26日參加韓國巡迴賽第三階段考核的陳宇茹，很有機會取得明年韓巡賽正賽資格。今天從後9洞出發，第1洞就順利抓鳥，有著好的開始，隨後又在第9洞推進博蒂，比賽來到球場的前9洞，陳宇茹又在8洞內抓到5隻小鳥，7個博蒂在手，表現非常亮眼，雖然最後一洞吞下柏忌，但依舊是有著絕佳的66桿成績。

陳宇茹賽後受訪時表示，昨天風勢比較大，所以打起來有點不適應，今天出了太陽，揮起桿來比較好掌控，即便有時候鐵桿有些失常，但都能靠著推桿救回來，尤其是倒屬第3洞，也就是球場的第7洞3桿短洞，第一桿就將球打上果嶺，面對6碼左右的下坡推桿，這個推桿有難度，幸好沒有失手。

陳宇茹今年在韓巡次級賽打了18場比賽，4月23日在漢斯.鳳凰球場圓夢巡迴賽第三站摘下冠軍，成為史上首位贏得KLPGA次級巡迴賽冠軍的外國選手。

陳宇茹說，「過去在裙襬搖搖只缺席過1次，每次都是來陪榜的，成績不曾再40名以內，每回合的最好成績都是7字頭，今天是我在裙襬搖搖表現最好的一天，實在是非常開心。」

對於這次比賽的期許和目標，陳宇茹表示，不會給自己太大壓力，只求打好每一洞，揮好每一桿，減少失誤，至於最終成績就不是自己能掌控的了。

(中時電子報)