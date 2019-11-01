李堉睿自稱挑戰成功「24 HOUR CHALLENGE IN IKEA」，但待了13小時就落跑。（截自YouTube【24Hour Challenge】Overnight inside IKEA! Alarm goes off!｜我在IKEA睡了一晚！警鈴大作！｜馬克斯willdoit）

知名藝人李興文長子李堉睿昨(31日)在Youtube發布一部「我在IKEA睡了一晚！」的影片，紀錄他在28日晚間非法潛入新莊IKEA，在店內全裸佯裝洗澡、上大號、打手槍等誇張行徑，然而他今下午到案後供稱，是要模仿國外Youtuber的「24 HOUR CHALLENGE IN IKEA」(24小時IKEA過夜挑戰)，但事實上他待了約13小時就落跑，還在鏡頭前大言不慚說「挑戰成功」。

「IKEA過夜挑戰」的風潮自2016年在網路上發燒，由兩名比利時少年帶起風潮，並吸引許多網友爭相模仿，拍攝影片上傳到Youtube，事隔3年，李堉睿又冷飯熱炒吸引眼球，到案後更向警方供稱，是為了「挑戰自己」、「嘗鮮」。

據李堉睿拍攝的影片顯示，28日他進入IKEA時約為晚間7時58分，隨後趁店內接近打烊時刻，他先躲在貨櫃間等待工作人員離去，開始在店內大肆閒晃，並於隔日一早8時56分落跑離開IKEA，前後待了約13小時，並未如影片標題所示，完成24小時挑戰。

(中時 )