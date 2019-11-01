不同的火雞部位搭配喜來登推薦吃法，讓火雞更對味。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

接近感恩節的年末之際，新竹豐邑喜來登大飯店從1日起至12月31日推出「火雞禮籃」外帶預購，另有份量適合小家庭的「派對禮籃」，專為喜愛甜食民眾規畫的「聖誕繽紛禮籃」，提供不同選擇，滿足消費者的需求。

新竹喜來登在大廳酒吧開放預購外帶「豪華火雞禮籃」，包含重達5.5公斤的香料爐烤火雞，搭配奶香培根南瓜洋芋泥、培根栗子堅果肉捲、法國長棍、南瓜派及主廚特製紅酒醬與蔓越莓火雞醬，創造豐富的火雞餐口感。

適合小家庭享用的「家庭派對禮籃」，內含1.8公斤爐烤十八養場雞、美式德州爐烤豬肋排，為小家庭提供大快朵頤的感恩節大餐。「聖誕繽紛禮籃」集結應景甜點薑餅屋、肉桂蘋果派、杏桃百香磅蛋糕、玉米脆片等節慶風味甜食與紅酒，更是派對必備的美味利器。

新竹喜來登西餐行政副主廚彭俊傑表示，不同的火雞部位搭配喜來登推薦吃法，讓火雞吃起來更對味，雞胸肉搭配「蔓越莓醬」，增加多汁口感，降低雞胸肉澀感。而雞腿部位與「紅酒醬」一起享用，更顯肉質軟嫩Q彈，也可配上奶香培根南瓜洋芋泥、凱薩沙拉和法國麵包，享受經典火雞的多變美味。

11月27日前預訂並付訂金享9折早鳥優惠，消費滿1萬元可享主廚到府現切火雞服務，服務區域限於新竹縣市，更多活動內容請洽新竹豐邑喜來登官網或電（03）6206000轉大廳酒吧。

(中時 )