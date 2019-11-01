資深藝人李興文的長子李堉睿因潛入IKEA「睡一晚」，趁賣場打烊玩家具、還疑似全裸作勢沖澡，李堉睿影片曝光後被罵翻，連帶也讓外界好奇李興文和李堉睿的父子互動，其實李興文日前作客談話節目時，就曾吐育兒經，表示不要體罰孩子「因為打 會距離越來越遠」。

李興文認為不要體罰孩子，會分離親子的心。（圖／取材自媽媽好神Youtube）

李興文日前上談話節目分享育兒經，表示兒子有時對折棉被、整理髒衣服會散漫，老婆還一度被惹怒到要拿尺打人，但李興文感嘆「有時候重重舉起、輕輕放下，打不下去」，他則表示會要孩子抄心經，李興文也提到，不要體罰孩子「因為打 會距離越來越遠，他雖然跟你很靠近，可是他心離很遠」。

李堉睿因潛入IKEA「睡一晚」被罵翻，讓老爸李興文成為話題人物。（圖／本報系資料照片）

同時，李興文在節目中也感性提到，自己的思想可能比較老派「要用什麼方法來調教他（兒子），這個是我一直在學，因為到現在我還在學習怎麼當一個父親」。

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