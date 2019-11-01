美國「杜魯門」號航母

尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母「杜魯門」號（USS Harry S. Truman，CVN 75）9月因嚴重的配電系統故障，在預定的部署計畫中缺席，被迫返回維吉尼亞州諾福克（Norfolk）。

據《突發防務》（Breaking Defense）新聞網報導，儘管美國海軍官員說，「杜魯門」號的問題應該不會影響到其他航母的修整，但由於海軍拚命設法要讓這艘目前東岸唯一能部署的航母出海，因此只好從另兩艘正在修整的航母調來材料和工作人員。然而，就在「杜魯門」號停靠諾福克時，身邊還有一堆同伴，呈現出東岸航母全家福的景象。而這意味著駐諾福克的6艘航母中，目前沒有一艘會出海部署。

美國有11艘航母，通常有6艘駐在東岸的諾福克、4艘派駐西岸，而西岸的其中兩艘在聖地牙哥，另外兩艘在華盛頓州的布雷莫頓。至於剩下的「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76），則是唯一派駐海外，也就是日本橫須賀的航母。

目前還不清楚，「杜魯門」號會在母港停留多久，但據熟悉內情的人士透露，初步估計，11月底要讓它準備好部署可能還太樂觀。

美國海軍十分關切「杜魯門」號，但海軍作戰副部長柏克（Robert Burke）說，工程師很妥善地處理了一個非常獨特的問題。而據他估計，只要幾星期，而不是好幾個月，它就能準備好部署，不過他並未透露細節。

(中時電子報)