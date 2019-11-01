超市龍頭全聯拚數位轉型，繼上半年推出行動福利卡、自有支付PX Pay後，近日全聯線上購「PXGo」也悄悄上線，其中兩大功能之一的「分批取貨」，就是先前醞釀多時的整買零取服務，首波以咖啡預售為主力，一次買30杯最低價一杯只要15元，強尬超商咖啡寄杯，且同樣可跨店取、可轉贈，是國內第一家推出APP咖啡寄杯服務的超市！

目前國內三大超商全家、萊爾富跟OK都有推出「商品預售」機制，儘管名稱不同、商品組合不同，但核心概念都不脫「團購優惠、分次取貨、跨店取貨、轉贈分享」四大特色，其中，又以咖啡預售寄杯為主力。據了解，全聯正積極拓展有咖啡機的門市，預計年底前可超過500店，未來目標全店導入，屆時是否會瓜分超商咖啡生意，值得觀察。

不僅如此，全聯也將「分批取貨」版圖擴充到紙尿褲、廚房紙巾、抽取式衛生紙等極具「超市特色」的民生商品，瞄準主要客群婆婆媽媽的需求，未來趁折扣優惠購買的商品，無須囤貨在家，可視使用情況分次到店取貨，意味「全聯就是民眾的儲藏櫃！」對民眾來說不僅可買到優惠，也賺到方便；對全聯來說，則可望增加來客數及到店頻率。

此外，全聯線上購「PXGo」第二大功能是「箱購宅配」，爾後大量購買的商品不用再辛苦搬運，直接線上購買、配送到家。全聯董事長林敏雄日前表示，光是台北市，至少有50萬戶無電梯的四、五樓公寓住戶，若購買大箱的水、衛生紙等商品，確實相對不便。而該項服務就是針對有宅配需求的顧客。

目前全聯PXGo「箱購宅配」推出的品項種類多元，從個人清潔、飲料茶水、家用清潔、休閒食品、嬰兒用品、家用紙品到寵物用品等都有。不過，此一服務等於跟電商平台搶生意，之後能否祭出差異化的品項、或具有價格優勢的商品組合，將是全聯要面臨的挑戰！

此外，全聯PXGo付款方式一律採線上付款，可用信用卡或PX Pay。其中，全聯PX Pay今年5月推出，截至10月下載數已突破350萬，相當於台灣平均每6～7人就有一人下載，速度遠遠超出全聯預期（原先預計上線2個月200萬、年底衝320萬），今年底前可望衝500萬下載數。而在行動會員、支付工具跟線上購物都一一到位後，全聯數位化轉型的拼圖也愈趨完整。

(工商 )