南加近來爆發許多火災，其中一匹馬，原本已從火場逃出，但發現家人受困火場，心急之下立刻衝回，在濃煙中救出同伴。

當消防員在和加州大火搏鬥時，有另一匹黑馬也是英雄。南加近來爆發許多火災，其中一匹馬，原本已從火場逃出，但發現同伴受困火場，心急之下立刻衝回，在濃煙中救出牠們，無私的精神也讓人類感動。

From the #EasyFire in Simi Valley - this thoroughbred goes back into the blaze to get his family. Not all heroes wear capes...💪🐎😍 pic.twitter.com/BsU6PlBq8R — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 30, 2019

美國加州近日野火燒不盡，南加州西米谷(Simi Valley)在周三上午6點左右爆發新的一波野火，火勢在短短3小時內就延燒約1,650英畝土地，摧毀了兩座建築物，讓7000多戶居民受到大火影響，超過26000人被迫逃亡。

其中一間牧場主人，事發當下立刻將馬匹引導帶出逃生，這群馬只好沿著公路逃亡，不過影片顯示，一匹已經逃出的黑馬，眼看還有同伴受困火場，馬上不顧自己安危反衝回火場，在布滿滾滾濃煙的環境中，引導自己的兩位同伴離開，其中還是一隻小馬，最後同伴都成功逃出，而這無私的一刻也被記錄下來，為這場意外，增添了一些溫馨時刻。

(中時電子報)