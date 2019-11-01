當消防員在和加州大火搏鬥時，有另一匹黑馬也是英雄。南加近來爆發許多火災，其中一匹馬，原本已從火場逃出，但發現同伴受困火場，心急之下立刻衝回，在濃煙中救出牠們，無私的精神也讓人類感動。
美國加州近日野火燒不盡，南加州西米谷(Simi Valley)在周三上午6點左右爆發新的一波野火，火勢在短短3小時內就延燒約1,650英畝土地，摧毀了兩座建築物，讓7000多戶居民受到大火影響，超過26000人被迫逃亡。
其中一間牧場主人，事發當下立刻將馬匹引導帶出逃生，這群馬只好沿著公路逃亡，不過影片顯示，一匹已經逃出的黑馬，眼看還有同伴受困火場，馬上不顧自己安危反衝回火場，在布滿滾滾濃煙的環境中，引導自己的兩位同伴離開，其中還是一隻小馬，最後同伴都成功逃出，而這無私的一刻也被記錄下來，為這場意外，增添了一些溫馨時刻。
文章來源：加州野火狂燒… 阿諾、詹皇被迫避難
(中時電子報)
#家人
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