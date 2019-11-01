資深藝人李興文長子李堉睿，昨天PO出影片「在IKEA睡了一晚」，還全裸玩家具，並當著鏡頭做出不雅動作，這讓從小就進行軍事化教育的他，曾在兒子爆發大麻風波時，曾對鏡頭自責：「對兒子管教太嚴格」。

李興文多年前受訪時，曾表示對兒子採取「軍事化教育」，不僅規定兒子每早6點起床、7點游泳，要求跳繩1000下，更監督兒子在學業上要品學兼優，而他教育小孩的名言就是：「希望他們達標，好，還要更好」，直到兒子求學經歷叛逆期時蹺家一周，這才改變他對孩子的教育方式，也從「軍事化教育」轉為「自由發揮、從旁監督」，不過兒子之前捲入大麻風波時，他則是極力護兒，表示兒子只是想引人注目。

李堉睿目潛入新莊IKEA惹出風波後，目前已經被警方帶到新莊分局偵訊，根據《ETtoday星光雲》報導，致電李興文沒人接聽，似乎暫時不想對此事做出回應。

(中時電子報)