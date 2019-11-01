您最近有全身身體部位出現紅腫、發癢，抓了又會脫皮、流血嗎？恐怕是異位性皮膚炎又開始作祟了。秋冬是異位性皮膚炎好發作的時期，冷熱溫差變化大，許多皮膚炎患者都在此時期感到病情惡化。台大醫院皮膚科醫師指出，異位性皮膚炎患者在冷熱交替時容易出汗，導致汗水刺激發癢，應穿著棉質衣物、注意身邊環境清潔及讓肌膚保濕。

根據《健康醫療網》報導，異位性皮膚炎屬於一種皮膚屏障異常併免疫系統失調的慢性皮膚疾病，皮膚較一般人脆弱，容易因乾燥而發癢亂抓導致皮膚起紅疹、流血、流組織液。特性是會反覆發作，好發於手、腳腕、脖子和臉頰；嬰兒好發於臉頰、大腿和背，又因發作部位會時常更換，是為「異位性」。

台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜指出，患者若過度抓發作部位來止癢恐造成皮膚苔癬化，皮膚變紅、皮紋變深。尤其是在季節交替時節，若患者有突然發癢，臉部及脖子有發紅、脫屑症狀，女性上妝變困難，可能為異位性皮膚炎惡化徵兆。

台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜指出，患者若過度抓發作部位來止癢恐造成皮膚苔癬化，皮膚變紅、皮紋變深。（示意途／shutterstock）

要防止異位性皮膚炎惡化有方法，朱家瑜表示，患者應盡量穿著可吸汗衣物，並在流汗時用清水作擦拭。除了勤換衣物外，切記衣服不要悶乾，盡量保持通風，視情況開空調或風扇。若發炎時，少用沐浴乳刺激皮膚。可擦拭不過於油膩的乳液，重點就是要讓皮膚透氣、保濕。

醫師提醒，異位性皮膚炎不用太過害怕，就是勤勞且注意環境整潔。出門時避免接觸太髒的場所，如榻榻米、棉被，以及貓狗毛絮，這些易帶有塵螨而刺激過敏。另外，飲食要忌酒精以及麻辣等刺激性食物，這些方法都能夠有效改善異位性皮膚炎。

所謂預防，就是避免任何可能導致發癢的機會，勤勞做決不吃虧。但若不幸發現症況惡化，還是要尋求醫師治療較好。

(中時電子報)