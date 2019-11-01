台灣人娶外配的情形日漸普遍，日前也有網友在臉書分享自己與絕美越南妻的合照，引發網友討論。不料，今日卻有網友跳出來揭發內幕，表示自己曾上當受騙，這一切都是假的。

日前有位男網友在臉書上PO出越南妻子的絕美照，更留下「剛好遇見你，餘生都是你」這樣浪漫的宣言，引發不少網民羨慕，直喊 +1。不過隨著消息曝光後，PTT上有網友直接踢爆內幕，「這是人蛇集團，在貼恩愛照，吸引台灣人帶去越南相親詐騙，我也是他們集團受害者，你如果私密他，他會告訴你費用多少，如何娶，然後再配合女生狠狠痛宰你，去年他們集團受害者已經40多人，每個人損失都是5.60萬。」

台男PO越南妻絕美照暴紅！網曝驚人內幕。（圖／翻攝自PTT）

以自身傷痛踢爆內幕的貼文，瞬間吸引網友討論，「條件差太多的，下場都不會太好，做人還是踏實」、「真的假的」、「是真的話也不意外啊！哪有這麼好康」、「利用小頭充血腦就缺血的弱點啊」、「肥宅悲歌QQ，阿肥本以為自己人生有解了」、「其實以前板上就有人提醒過，但還是有不少人狂捧，就讓他們去吧」。

(中時電子報)