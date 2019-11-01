王阿姨撩落去挑戰天堂路成功抱回大獎。（柯宗緯攝）

高雄巨蛋旅展1日熱鬧開展，首日「勇闖天堂！夾蛋好手搶機票」活動，吸引各路好手角逐，其中來自左營的63歲王阿姨勇闖「健康步道」天堂路，邊完成夾「雙蛋」任務，輕鬆帶回大獎東京來回機票，羨煞不少人。

王阿姨在高雄旅展開幕首日排好康福袋，並成功抽到晉級福袋，參加，她透露，平常有在運動，走「天堂路」完全不會痛，夾溫泉蛋與吃蛋的過程更是比其他參賽者迅速許多，她也從來沒去過日本，第一次免費拿到機票感到開心。

南台灣歲末年終最大旅遊促銷「高雄巨蛋國際旅展」將於11月1日至4日，在巨蛋體育館登場，規劃各大品牌旅行社、國內特色旅宿、溫泉旅館及五星飯店餐券等參展單位，更邀請來自日本四國的香川縣及高知縣推廣觀光。

高雄巨蛋國際旅展國內住宿祭出最低價3.3折起，國外「沖繩5日自由行」也只要8999元起；若哈日族拿5萬台幣兌換日圓，與8月13日高點相比，可多換到超過萬元日圓現鈔，等於3000元台幣，預料將吸引遊客遊日潮。

27家參展旅行社，也紛紛推出遊日、韓行程，喜鴻假期推出「沖繩5日自由行」旅展價8999元起；五福旅遊推出「首爾超值玩樂5日」旅展價9900元；吉帝旅遊推出「澳門4日自由行」旅展價2999元起。

國內旅遊部分，住宿券最低下殺3.3折，此外，交通部觀光局最新推出的「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠活動」，參與活動的溫泉業者包含神木谷假期大飯店、谷野民宿、東遊季溫泉渡假村、墾丁馬爾地夫溫泉大飯店、茴香戀戀、安通溫泉飯店等，詳細補助辦法可至各業者攤位洽詢。

除了超值優惠的旅遊行程，主辦單位佛心來著！四天共祭出總價值50萬旅遊購物金回饋會員，凡展覽期間持抽獎券，即可享有一次抽獎機會，海外行程最高折抵5,000元，人人有獎。

每天開幕總共送出800個免費福袋！早鳥排隊的來賓於Facebook「高雄巨蛋國際旅展」粉絲團按讚並設為搶先看，即可享有抽獎資格，福袋內有機票、住宿券、溫泉泡湯券、五星餐券…等多項精彩好禮，袋袋有獎，送完為止！冬季旅遊不可錯過的最後下殺優惠，即在11月1日至4日高雄巨蛋國際旅展！

(中時 )