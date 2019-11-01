新竹縣政府和交大攜手合作打造台知園區為AI智慧科技市，縣長楊文科（左）宣布交大竹北校區將變更地點。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（左三）、交大學代理校長陳信宏（右三）將台知園區升級為AI智慧科技城市，與會議員都表贊同。（羅浚濱攝）

新竹縣長楊文科、國立交通大學代理校長陳信宏，1日在新竹豐邑喜來登大飯店舉辦的記者會，共同發表台知園區的規畫方向，將由原訂的半導體研發重鎮，升級為AI智慧科技城市！

本地主關切的交大校地區位，將調整與墓地毗鄰，落腳在新竹AI智慧園區及高鐵生醫園區旁，定位為產業創新育成發展的主題性大學城。

縣府和交大也決定共組專案小組，以縮短台知園區審議進度，加速完成三支箭之一的台知開發計畫。

楊文科表示，AI是近年最夯的題目，新竹縣國際AI智慧園區的公共設施工程近期將發包施工，目前正全力招商中，將引進美國、歐盟的廠商進駐。

被列為國家重要計畫的台知園區，也因應科技潮流，經縣府與交大充分溝通後，打造成為AI智慧科技城市，導入AI智慧科技相關產業及軟、硬體設施，以提昇資源運用的效率，開創最佳化都市管理和服務，為民眾創造最佳的生活及開發品質。

交大代理校長陳信宏表示，未來交大在台知的校地將有智慧交通、智慧路燈、飛行器、能源屋等，作為AI技術發展與室外實驗的場域。

陳校長強調交大是在地學校，不同於台大及台科大，在台知園區的空間，將引進交大校友的力量建設，並協助週邊學校AI人才培育，他承諾有信心有能力與縣共同把這個案子順利推動。

與會多位民代對這個計畫也樂觀其成，邱靖雅議員肯定楊縣長努力下，台知園區案在行政院有具體進度，針對地主在意交大拿走最好土地，縣府也作了善意回應予以調整區位。

杜文中議員建議交大到六家完全中學的範圍能夠社區校園化、營造萬坪森林公園。陳新源議員要求公共工程拆遷補償辦法要順應時代、參考鄰近縣市的價格。

吳旭智則希望在交大協助下，讓科技提昇農業、醫療、長照, AI智慧城市不會淪為蚊子館。竹北市代林碩彥則希望學界之外，有更多科技產業能加入這個計畫。

楊文科表示，台知園區於93年經行政院認定為國家重大建設計畫辦理迄今，已歷經長達15年的努力，並於今年7月內政部都委會專案小組第11次會議同意有關計畫範圍及區段徵收範圍之5項遴選原則，在9月18日起辦理再公開展覽，截至目前為止蒐集之人民陳情意見總計約600餘件，原447公頃範圍內尚有約250人仍持反對區段徵收態度，縣府後續將針對不同意徵收的民眾，透過一對一訪談，了解實際問題尋求解決方案。如土地所有權人已無反對區段徵收意見，則將納入區段徵收範圍。

另外，配合交通大學區位調整以及持續溝通持分反對地主之結果，本計畫將再予整體考量調整公共設施及道路系統。

有關徵收範圍內之現住戶、小地主或弱勢家庭，後續將由縣府以公辦協力造屋方式積極協助及協助建立平台，規畫以辦理合建分屋方式，再以成本價專案讓售安置戶及提供弱勢戶承租，並達成「先建後拆、無縫接軌」的目標。

(中時 )