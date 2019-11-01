韓國瑜參加「姐姐妹妹戰出來」活動，致詞時表示，每次看到國旗飄飄人心沸騰滿眼期待，我內心非常激動，每場人的眼睛都是亮的，都在等一個人，不是等便當。民進黨執政政策大買票，不停撒錢花錢，內心感慨，既有今日何必當初，3年半的時間，為什麼不用心執政，不好好幫台灣人民過好日子，為什麼選舉到了趕快撒錢？這個錢是納稅人、子孫的錢，像水一樣的撒，有用嗎？沒有用，因為被看穿。

他說，我接觸一些農民，有補助不服氣，他們要穩定的價格及供應需求。觀光產業也一樣，幾十種產業哀鴻遍野，開始撒錢，整個觀光產業牽涉20種產業，你要撒多少，灑得完嗎？人不進來貨不出去，怎麼發大財？這趟土地傾聽之旅從南往北，苦人好多，大家都期待安居樂業，養家活口。吳寶春台灣之光把歐洲4年1次冠軍抱回來，回到家鄉，母親帶他走到鳳梨田，說靠當零工把他養大，所有人民需求沒有大富大貴，但都希望能過安居樂業好日子。民進黨執政這3年半，很難過，沒半法安心過。外交斷7國，新南向走不出去，完全失敗，兩岸關係緊張對峙，內部紛紛擾擾，經濟蕭條，嘉義70歲阿嬤說課綱改的不會教孫子，人心混亂，當年支持民進黨的人絕對不希望台灣今天會變成這樣。

他說，台灣年輕人兩缺，缺錢、缺機會，低薪綁住年輕人，台灣的年輕人前途一片茫然，所以我提出大學碩士生出國，台灣一旦被世界孤立，前途就很危險。要鼓勵年輕人出去。年輕人借錢讀書貸款，我強力主張利息能降則降能免則免，算算才10幾億。結果教育部說不排除學生拿去做生意，這怎麼可能！難道教育部不相信台灣學生，最近一連串政策買票就兩千億，前瞻就8千億，核四廢除就5千億，風力發電就兩兆，為什麼不拿這個錢來培養下一代？是為了台灣的未來，我一講就馬上酸言酸語，抹黑造謠，台灣的民主價值已經變了，絕大多數媒體不監督執政黨，百分之99監督反對黨，監督韓國瑜，這是台灣民主價值嗎？

韓國瑜說，假設美國媒體不監督川普是民主嗎？台灣的民主生病、媒體墮落，不監督執政黨監督反對黨，是不是台灣生病？這不是台灣的民主價值，是完全被扭曲誤導的民主，大開媒體自由倒車，戴防毒面具騙全世界人我們自由民主，所以2020年1月11要靠神聖選票翻轉未來，改變台灣窩囊狀態，就要靠手上神聖選票。

(中時 )