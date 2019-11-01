岑永康1日錄TVBS節目《食尚玩家-歡樂有夠讚》，他透露一雙兒女赴紐西蘭求學，主播老婆張珮珊也一起過去，等小孩上大學才會返台，預計他還要獨自在台生活一年多，他笑稱自己是「台獨分子：台灣獨居分子」。李興文兒子李堉睿近日潛入新莊IKEA，上演露鳥脫軌行徑，同樣將孩子送至外國求學的岑永康，被問到此事表示：「國外教育比較開放與彈性，但家庭教育是最根本的。」

岑永康坦言，張珮珊會飛到紐西蘭，就是希望一雙兒女到國外還是要有規範，「不然直接送去寄宿家庭就好，就是擔心會有些歪摟的狀況，所以才會需要家長陪著。」他透露妻小7月到紐西蘭，夫妻兩人本來擔心一雙兒女無法適應國外生活，但孩子不只適應良好，本來在台灣數學不好的女兒到了國外，竟被老師評為「有數學天才潛力」，人生完全翻轉，現在還能幫忙教同學，自信心大增，兒子則朝著開飛機的夢想努力邁進。

岑永康分享獨居心情。（TVBS提供）

談到獨居台北的心情，岑永康笑稱，「結果現在全家最需要適應的是我，我會寂寞又怕黑，一個人在台北比較無聊，就會參加比賽，像是路跑、鐵人三項，因為一出去就跑好久，回來很累就可以睡覺了。」談到近況，他透露將接下2020選戰新節目，但不是嚴肅走向，「比較是用中年網紅的視角。」

(中時 )