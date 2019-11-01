Costco除了是許多人購物最愛的地方，更被譽為幸福企業，為超過245000名員工提供了許多福利，像是醫療保險和退休計畫。而網路傳聞Costco工作超過25年，便能獲得一款超神祕的特製蛋糕。
加利福尼亞Costco的一名收銀員，他最喜歡的好處之一是，員工在星期日工作的每個小時都獲得加班報酬。除了這些福利外，好市多（Costco）在員工進入公司25年之際，還為他們提供特殊獎勵。 那就是在Costco工作25年的員工，可以獲得一款特製蛋糕，上面貼上Costco徽標。
根據其他員工分享，蛋糕的事真的很罕見，因為它並不是每天都有員工在公司工作25年。
Costco的另一位員工表示，如果你工作超過25年，他們會將蛋糕放入休息室，這樣所有員工都能感受榮耀，便可以分享蛋糕了。。
文章來源：Some Costco employees say they get a special cake after working with the company for 25 years that normal customers can't order
(中時電子報)
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