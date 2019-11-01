第一屆台灣國際茶碗節1日上午在竹南苗北藝文中心盛大開幕，現場78位茶師示範茶碗喝茶。〔謝明俊〕

第一屆台灣國際茶碗節1日上午在竹南苗北藝文中心盛大開幕，邀請多名外國陶藝師來台展出作品。〔謝明俊〕

第一屆台灣國際茶碗節1日上午在竹南苗北藝文中心盛大開幕，國寶竹編大師張憲平特地以編打造國寶大茶碗。〔謝明俊〕

第一屆台灣國際茶碗節1日上午在竹南苗北藝文中心盛大開幕，陶藝大師林瑞華介紹個人陶製茶碗作品。〔謝明俊〕

第一屆台灣國際茶碗節1日上午在竹南苗北藝文中心盛大開幕，展覽廳共有344件精美陶製茶碗展出。〔謝明俊〕

竹南苗北藝文中心第一屆茶碗節

由台灣陶文化協會等多個單位合力推出的第一屆台灣國際茶碗節，1日上午盛重在苗栗竹南苗北藝文中心開幕，一共邀請來自18個國家38位陶藝家，與國內35名陶藝名家共同聯展344件手作陶製茶碗，其中號稱「碗王」，是由國內陶藝名家林瑞華以超過攝氏1500度高溫燒出，國寶竹編大師張憲平特地為活動，以竹子編造一個國寶大茶碗。活動維期17天，每天活動都安排滿滿，歡迎民眾踴躍前往參觀。

由台灣陶文化協會所發起的第一屆國際台灣茶碗節，選在竹南苗北藝文中心舉辦，包括苗栗縣長徐耀昌、立院副院長蔡其昌等人都親臨現場，參加開幕剪彩典禮。開幕式中，還特別由中華茶藝研究學會理事長陳玉婷，帶領78名品茶師一同示範以茶碗喝茶藝術，並特別邀請天春窯第二代掌門人，也是陶笛王子吳禹德表演精彩的陶笛演奏。

活動的重頭戲，是在在藝文中心地下一樓展覽館中，共展出344件來自國內外73位陶藝名師的精心手作陶製茶碗，展出的精品中有「碗王」之稱的一只柴燒陶製茶碗，是由國內陶藝大師林瑞華以超過攝氏1500度的高溫燒出的，色彩眩目奪彩，價值不斐。

主辦單位為了讓17天的展期活動多采多姿，從開幕首日就安排了龍罐奉茶音樂會、十擊鼓樂團、高閑至月琴等10餘場精彩的音樂表演，現場並安排有DIY工作坊，請來多位名師來主持茶藝等相關議題講座，並教導民眾實際體驗手作茶碗、竹藝，還有茶席展演、陶人茶席等，內容精彩可期，歡迎民眾踴躍前來參觀體驗。

(中時 )