新竹市「動物上班了，城市暖暖身」動物園城市策展活動今天開鑼，市府邀請大家來找找隱藏在城市角落的動物。（陳育賢攝）

新竹市「動物上班了，城市暖暖身」動物園城市策展活動今天開鑼，市長林智堅邀請大家來找找隱藏在城市角落的動物。（陳育賢攝）

為替即將重新開園的新竹市立動物園熱身，新竹市政府今天在隆恩圳親水公園舉辦「動物上班了，城市暖暖身」動物園城市策展活動，邀請民眾尋找躲藏在隆恩圳、遠東巨城購物中心與新竹火車站的動物朋友打卡拍照。

市長林智堅表示，新竹市立動物園將在12月28日重新盛大開園，在開園前市府將舉辦一連串的暖身活動，包括「老動物園的展覽」，讓新竹的大小朋友回味記憶中的新竹市動物園。

再來是藉由以前曾出現在新竹市立動物園大門入口的動物雕塑及藝術家創作的動物，並將這項些動物的雕塑放置在新竹市的角落，讓大小朋友找尋動物們的蹤跡，同時推出動物尋寶地圖，讓大家找尋動物打卡，再到大同108再生基地兌換限量動物園萬花筒及海報。

另個特色主軸是為了幫動物們搬新家，需要市民一起來幫動物做新傢俱，透過工作坊一起動手製作動物遊具，讓牠們入新厝時也有新傢俱。

新竹市「動物上班了，城市暖暖身」動物園城市策展活動今天開鑼，市府邀請大家來找找隱藏在城市角落的動物。（陳育賢攝）

而昨天起在隆恩圳親水公園展開的「動物上班了，城市暖暖身」城市策展，則是與遠東巨城購物中心共同合辦的暖身活動之1，希望邀請親子在隆恩圳親水公園休憩散步時，一同尋找躲藏在隆恩圳、遠東巨城與新竹火車站的動物朋友，跟牠們Say Hi並打卡拍照。

林智堅同時指出，未來新竹市立動物園會是最佳的生命教育場域，透過許多活動可讓大小朋友更了解動物、尊重生命，此外，透過活潑的動物園城市策展，邀請大家一同參與暖身活動，希望全國民眾一同來到新竹看年輕古城的改變與新風貌。

此外，配合動物園Reborn活動，市府也將在大同108舊城再生基地舉辦系列工作坊，希望以寓教於樂方式，讓民眾在輕鬆有趣的過程中，吸收和動物有關的小知識，讓市民一起感染到動物園開園的歡樂氣氛。

動物上班了，城市暖暖身（陳育賢攝）

(中時 )