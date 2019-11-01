劉姓男子原本在由台灣人楊思漢創立的大陸上海虹橋高爾夫球場工作，他去年離職後，因為是遭楊思漢逼迫，於是傳訊息揚言檢舉對方，勒索楊男人民幣600萬元，楊男未付款轉而向刑事局報案，劉男遭高院判刑4月、可易科12萬元確定。

高院推持一審判決，認為劉男離職時對公司有所不滿，應以合法管道爭取橏益，然卻以惡害相脅之不法手段圖謀高額財物，觀念實有偏差，且犯後未能坦承犯行、與楊男達成和解或取得其諒解，將他依恐嚇取財未遂罪判刑4月定讞。

(中時 )