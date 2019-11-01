台幹「被離職」恐嚇勒索老闆2400萬 15:152019/11/01 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 劉姓男子原本在由台灣人楊思漢創立的大陸上海虹橋高爾夫球場工作，他去年離職後，因為是遭楊思漢逼迫，於是傳訊息揚言檢舉對方，勒索楊男人民幣600萬元，楊男未付款轉而向刑事局報案，劉男遭高院判刑4月、可易科12萬元確定。 高院推持一審判決，認為劉男離職時對公司有所不滿，應以合法管道爭取橏益，然卻以惡害相脅之不法手段圖謀高額財物，觀念實有偏差，且犯後未能坦承犯行、與楊男達成和解或取得其諒解，將他依恐嚇取財未遂罪判刑4月定讞。 (中時 ) #判刑 #勒索 #恐嚇 #高院 #離職 也許您會感興趣 推薦閱讀 遭停職還接案騙百萬 律師再停職2年 09:212019/10/28 社會 寄血衣給香港經貿處 課審委員林致宇起訴 10:552019/10/28 社會 20年後上班族曝光 網全嚇喊離職 11:222019/10/28 日常 廚師試菜酒駕 法官判刑半年定讞 15:582019/10/28 社會 大同董事改選爭議 高院判無效 12:422019/10/30 社會 6度判死 冷血殺手稱要工作贖罪 15:192019/10/30 社會 高院判決 大同董事獨董當選無效 19:462019/10/30 財經 紀錄片看見血汗護理站 南丁格爾好累 04:102019/10/31 藝文副刊 指年代總經理闖禍離職 財訊雜誌判賠20萬元 18:082019/10/31 社會 刊廣告批議員選舉官司 高院認為恐影響審判 12:272019/11/01 社會 社會熱門新聞 脫衣變脫褲！見妻「裸睡異常」 驚覺頭頂發綠光 - 社會 台男娶「玉女明星臉」越南妹 網見照瘋喊：＋1 - 社會 短髮正妹逛超市彎腰 白衫遮不住雪乳 - 社會 挺韓車隊下午北市大遊行 用路人注意交管路線 - 社會 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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