台灣旅客前往韓國旅遊的人次逐年增加，繼大邱、濟州島、釜山之後，台灣虎航將於2020年1月3日開航桃園－首爾仁川航線，直飛韓國第一大城，為進軍韓國的第4條航線，也是國籍航空飛韓國航點最多的航空公司。

台灣虎航指出，桃園－首爾仁川航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT600，每周二、五、日晚間10時自桃園機場起飛；回程航班編號IT601，每周一、三、六凌晨2時30分自仁川國際機場起飛。

為慶祝開賣，台灣虎航將於2019年11月4日上午10時起至5日晚間11時59分，推出單程未稅1099元起的價格，搭乘日期為2020年1月3日起至3月28日止，優惠機票數量有限，欲購從速。

台灣虎航表示，首爾仁川航線開航後，將成為台灣虎航於韓國的第4條航線，屆時台灣虎航將有23個航點、30條國際航線，旅客將有更多選擇並可規劃獨一無二的旅行計畫。

(中時 )